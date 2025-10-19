19 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:20

Fiorentina senti dalla Grecia: “Franco Baldini, ex Roma, spinge per portare Pradè al Panathinaikos”

19 Ottobre · 10:58

baldiniFiorentinaGreciaPradèRoma

Secondo un indiscrezione proveniente dalla Grecia, Franco Baldini starebbe spingendo per portare in Grecia Daniele Prade.

Un retroscena sorprendente arriva dalla Grecia e ruota attorno al Panathinaikos: il club biancoverde starebbe valutando l’ipotesi di ingaggiare Daniele Pradè, attuale direttore sportivo della Fiorentina.

L’indiscrezione è stata diffusa dal programma “The Green Reporters”, in onda su Ola Prasina, e trova forza in un nome noto al calcio italiano. A spingere per l’arrivo di Pradè sarebbe infatti Franco Baldini, recentemente entrato nell’organigramma della società greca. Storico dirigente della Roma, Baldini ha condiviso con Pradè l’esperienza dello Scudetto giallorosso nel 2001, un legame che potrebbe ora riunirli ad Atene.

