Baldini (allenatore di Colpani a Trapani): "Andrea ha l'eleganza di Zidane nel traffico"

Il centrocampista viola è uno dei giocatori che per ora non hanno reso ma è pronto a rilanciarsi con la Fiorentina

Al Corriere dello Sport ha parlato l'allenatore di Colpani a Trapani nella stagione 2019-20 Francesco Baldini: "Era giovane quando uscì dal vivaio atalantino che comunque offre sempre tante garanzie essendo uno dei migliori in Italia. Ha sempre lavorato bene e ha doti fisiche importanti, ci sta che ancora non sia in condizione e questo ne fa risentire le sue performance. Colpani è un giocatore dinamico, si muove bene nel traffico ed è elegantissimo, in questo mi ricorda Zidane. A Firenze deve fare il salto di qualità perché è una piazza ambiziosa ed è quella giusta per le sue caratteristiche."

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