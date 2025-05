Baldini: “Vorrei che la Fiorentina non andasse in Europa per fare bene in Serie A. Bravissimo Italiano”

Il giornalista di Rai Sport Enzo Baldini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno riguardo la finale di Coppa Italia e il momento che sta attraversando la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Ieri ho tifato Bologna come tifo Fiorentina. Finalmente Italiano ha alzato una coppa al cielo, perchè ha meritato giocando meglio del Milan. Sta vivendo una grande stagione, ciò mi sorprende percè non era facile andare a Bologna dopo Thiago Motta e la cessione dei pezzi pregiati della squadra. Ottima Champions, ma noi fiorentini non possiamo essere sorpresi, perchè ci ha fatto divertire tanto in 3 anni.”

Baldini si concentra anche sul reparto offensivo della Fiorentina, che Domenica sarà in crisi: “Viste le condizioni vorrei che Palladino mi sorprendesse con un giovane: ce ne sono molti validi in primavera. Il campionato della Fiorentina è finito Lunedì, ormai siamo spenti: l’ultima fiammella di orgoglio l’abbiamo vista contro la Roma, con Betis e Venezia meglio non commentare. Non sarei sorpreso se Italiano vincesse a Firenze.”

Provocazione sul finale da parte di Baldini: “Vorrei rimanere un anno fuori dalle coppe, per provare a essere protagonisti al 100% in Serie A. Firenze è stanca dell’ottavo posto, vuole iniziare a essere una big. L’idea sarebbe di fare come ha fatto il Napoli questa stagione, ma De Laurentiis ha scelto per questo progetto un allenatore veramente top.”