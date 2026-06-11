Dall'Inghilterra riportano: "Harrison potrebbe andare al New England Revolution, non torna alla Fiorentina"

L'esterno gallese potrebbe tornare negli Stati Uniti dove ha giocato col New York

Conclusa una stagione tranquilla culminata con una salvezza senza affanni, il Leeds United è già proiettato sulla programmazione del prossimo campionato. Tra i nodi principali da sciogliere per il club inglese c'è il futuro di Jack Harrison, esterno offensivo classe 1996 di rientro dal prestito di sei mesi alla Fiorentina. I Peacocks sembrano avere le idee già molto chiare in merito: il giocatore non viene considerato parte integrante del progetto tecnico ed è quindi destinato a lasciare nuovamente il club, che ha ora in mano il suo destino.

L'avventura di Harrison a Firenze è infatti giunta definitivamente al capolinea. Secondo quanto riportato dal portale britannico MotLeedsNews, la Fiorentina avrebbe potuto trattenere il calciatore a titolo definitivo per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Tuttavia, dopo aver valutato il rendimento offerto sul campo nell'ultima parte di stagione, la dirigenza viola ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto. Di conseguenza, l'esterno inglese farà temporaneamente ritorno al centro sportivo di Thorp Arch per l'inizio della preparazione estiva, ma solo in attesa di una nuova sistemazione.

Il futuro di Harrison sarà con ogni probabilità lontano dall'Europa. Tra le possibili destinazioni emerse nelle ultime ore c'è infatti una forte pista legata agli Stati Uniti, con il New England Revolution che avrebbe manifestato un concreto interesse per il giocatore. Per l'esterno si tratterebbe di un ritorno alle origini, dato che ha iniziato la sua carriera professionistica proprio nella Major League Soccer, debuttando nel 2016 con la maglia del New York City FC.