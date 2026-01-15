15 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:10

Nazione: “Harrison-Fiorentina c’è un ostacolo. Il Leeds chiede l’obbligo a 15 milioni”

Il nodo è da ricercare nella formula del passaggio

Avanti adagio, ma pur sempre avanti. Anche se nella trattativa Fiorentina-Leeds per Jack Harrison qualche piccolo ostacolo da superare c’è stato nelle ultime ore, scrive La Nazione. Niente che possa mettere in pericolo l’affare, ma di sicuro lo ha rallentato perché in un primo momento si immaginava lo sbarco a Firenze dell’esterno inglese nella giornata di ieri. Il nodo è da ricercare nel diritto/obbligo di riscatto. Rispetto alle altre trattative portate a termine, la Fiorentina per Harrison ha impostato l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il Leeds ha chiesto anche l’obbligo condizionato per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Trattativa che comunque procede. Lo scrive La Nazione.

