Nández, la viola è interessata al suo profilo ma ci sono anche alle squadre. Offerta del Leeds

Il mercato europeo ha già iniziato a muoversi e dall'Inghilterra guardano verso l'Argentina. È il Leeds United, che punta a prendere il centrocampista argentino Nahitan Nández del Boca Juniors.Il team...

A cura di Redazione Labaroviola 22 marzo 2019 16:30

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