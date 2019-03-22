Nández, la viola è interessata al suo profilo ma ci sono anche alle squadre. Offerta del Leeds
Il mercato europeo ha già iniziato a muoversi e dall'Inghilterra guardano verso l'Argentina. È il Leeds United, che punta a prendere il centrocampista argentino Nahitan Nández del Boca Juniors.Il team...
Il mercato europeo ha già iniziato a muoversi e dall'Inghilterra guardano verso l'Argentina. È il Leeds United, che punta a prendere il centrocampista argentino Nahitan Nández del Boca Juniors.
Il team guidato da Marcelo Bielsa è disposto a pagare per Charrúa 12 milioni di sterline, che equivale a 16 milioni di dollari. Sarebbe la vendita storica più importante nell'istituzione di Xeneize dal 2001 .
Il problema è che l'allenatore argentino ha la concorrenza, lo vogliono dalla Serie A: il Cagliari, la Fiorentina e la Sampdoria.
Fonte: Resumen Sport