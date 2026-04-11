Harrison gioca spesso ma convince poco, rientro a Leeds scontato in attesa di una nuova avventura

Secondo quanto riportato dal portale inglese Football Insider, il futuro di Jack Harrison sembra ormai lontano dal Leeds. Il tecnico Daniel Farke avrebbe già preso una decisione chiara: l’esterno inglese, attualmente in prestito alla Fiorentina con diritto di riscatto, non rientra nei piani del club per la prossima stagione.

Di fatto, l’esperienza di Harrison al Leeds sarebbe già considerata conclusa, ancora prima di un eventuale ritorno. La società inglese starebbe infatti pianificando la sua cessione nella prossima finestra di mercato estiva.

A incidere su questa scelta ci sarebbe anche la posizione della Fiorentina, che nonostante il buon numero di presenze del 29enne non sembrerebbe intenzionata a esercitare il diritto di riscatto fissato a 6 milioni di sterline. Di conseguenza, Harrison dovrebbe rientrare al Leeds solo temporaneamente, in attesa di una nuova sistemazione.