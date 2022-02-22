Mencucci: ''Commisso criticabile semmai per la forma, ma mai per la sostanza dei suoi intenti''

L'ex dirigente della Fiorentina difende i lodevoli intenti di Rocco Commisso nella gestione della sua Fiorentina.

l'ex dirigente sportivo della Fiorentina, oggi in forza al Leeds United, Sandro Mencucci, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno nel consueto appuntamento con il Penta Sport. Queste le sue parole:

''Devo dire che l'ambiente di Firenze dal punto di vista dirigenziale è abbastanza frizzante. Paragoni Commisso Della Valle? Non credo se ne possano fare, credo che Commisso abbia sbagliato alcune campagne comunicative, ma in ogni caso sta portando avanti una battaglia lodevole.

Il calcio è uno sport vecchio per certi punti do vista, per cui certe cose devono essere comunicate in un modo diverso. Però ho sentito critiche più alla forma che non alla sostanza. Riganò? Quando nel 2002 cercavamo di iscrivere la squadra al campionato, arrivò con la maglietta attillata e lo scambiai per l'idraulico, e gli indicai il bagno, visto che avevamo rotto anche quello.

I tre più forti che ho avuto? Mi mettete in grande difficoltà, ne riesco a dire uno: Adrian Mutu, era l'unico che riusciva a risolvere da solo le partite. Migliore allenatore? Dico Mondonico, non per il fatto che non ci sia più, ma è stato un legame speciale.''

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