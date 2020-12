Nazione, Kouame-Pulgar, il Leeds vuole piazzare il doppio colpo: Bielsa ha chiesto i due giocatori viola

Secondo quanto scrive La Nazione oggi in edicola, Bielsa ha chiesto due giocatori della Fiorentina per il Leeds, Erick Pulgar e Christian Kouame. I viola però hanno investito molto su questi due calciatori, l’affare dovrà tenere conto di ciò, anche in caso di doppio prestito. Su Saponara è tornato il Parma. Nuovo prestito?

