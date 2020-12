CorSport, Nainggolan, la Fiorentina c’è ma lui vede solo il ritorno al Cagliari. La situazione…

In uscita dall’Inter c’è Radja Nainggolan, è difficile trovare un’intesa con il Cagliari sia per il prestito (a causa dell’ingaggio elevato) sia per una cessione del cartellino. Bocciati Cragno e Pavoletti come contropartite è tornata d’attualità la soluzione Ladinetti, ma ci sarà da faticare per far collimare le valutazioni dei due, impresa risultata impossibile la scorsa estate.

Il fatto che ieri Nainggolan su instagram abbia messo due stories con amici sardi è sembrato un chiaro messaggio alla sua volontà, a dispetto degli interessamenti per lui di Sassuolo, Fiorentina e Genoa. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, MILIK L’IDEALE PER LA FIORENTINA, IL NAPOLI VUOLE 18 MILIONI. OCCHIO ALLA PREMIER E ALLA ROMA