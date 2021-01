TMW, Pulgar-Leeds, si è raffreddata la pista che porterebbe il cileno in Inghilterra

Con l’arrivo di Cesare Prandelli sulla panchina, Erick Pulgar non sta trovando continuità nell’undici titolare della Fiorentina. Anche per questo motivo il centrocampista cileno è finito al centro di diversi sondaggi di mercato. Fra le squadre più attente al classe ’94 nei giorni scorsi è emerso il Leeds di Marcelo Bielsa (oltre a Cagliari e Sassuolo), ma secondo le ultime raccolte da TMW il club di Premier League nelle ultime ore ha raffreddato il proprio interesse almeno per quel che riguarda la sessione invernale.

