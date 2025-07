La Gazzetta dello Sport riporta: “Nico Gonzalez apre all’Arabia, potrebbe accettare la proposta dell’Al Ahli”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Nico Gonzalez potrebbe lasciare in estate la Juventus dopo una brutta stagione a Torino in cui non ha rispettato le attese e sembra sempre più lontano dal progetto tecnico di Tudor. L’argentino ha deciso di aprire all’Arabia da poco per evitare di passare la prossima stagione da esubero in bianconero visto che al momento latitano le offerte europee.

Nico Gonzalez ha autorizzato i suoi procuratori a trattare con l’Arabia che prima sembrava una meta da scartare immediatamente. Nelle ultime ore si è mossa l’Al Ahli che sarebbe pronta a sborsare 30 milioni per il giocatore ovvero una cifra simile a quella investita dalla Juventus per prenderlo un anno fa e i bianconeri sarebbero intenzionati ad accettare per evitare una minusvalenza.