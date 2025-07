Di Marzio: “Kessie è il vero obiettivo della Fiorentina per il centrocampo, contatti con l’Al-Ahli”

La Fiorentina alza lo sguardo e punta in alto per il centrocampo. La dirigenza viola sta valutando concretamente la possibilità di riportare in Italia Franck Kessié, considerato il tassello ideale per la mediana da Stefano Pioli, che lo ha allenato e valorizzato ai tempi del Milan.

L’ivoriano è il vero obiettivo della Fiorentina, che sta lavorando per capire la fattibilità dell’operazione, sia sul piano economico che su quello tecnico. Il club viola è determinato a tentare il colpo per consegnare a Pioli un elemento di spessore e di esperienza internazionale.

In parallelo resta in piedi la pista che porta a Sohm del Parma, già seguito nelle scorse settimane. Tuttavia, al momento le richieste del club gialloblù sono considerate troppo alte dalla Fiorentina e non è stata trovata un’intesa sulle cifre.

Sohm viene valutato come un’alternativa di qualità, ma la priorità della società viola resta Kessié. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti per verificare se esistono margini per una trattativa con l’Al-Ahli e per cercare un accordo che possa riportare il centrocampista ivoriano in Serie A.

