Tuttosport riporta: “Anche la Juventus vuole Kessié, ma l’ingaggio del giocatore blocca i bianconeri”

Secondo quanto riportato da TuttoSport, non solo la Fiorentina è in lizza per il centrocampista ivoriano Franck Kessié che vorrebbe tornare in Italia dopo le ultime stagioni vissute in Arabia. La squadra viola ha fatto un tentativo per l’ex Milan, ma l’ingaggio del giocatore resta proibitivo con i 14 milioni percepiti dall’Al-Ahli per le casse viola, nelle ultime ore anche la Juventus ha cercato Kessié perché necessita di un centrocampista muscolare capace di recuperare il pallone e di dare ritmo al gioco, ma anche i bianconeri sono rimasti bloccati dal fattore ingaggio. Solo se Kessié si riducesse l’ingaggio in maniera sensibile, allora potrebbe profilarsi uno scontro per lui.