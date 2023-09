Nazione, Kokorin può ancora lasciare la Fiorentina: ipotesi Arabia, Turchia o ritorno a Cipro

Il mercato è chiuso, i club di Serie A non possono più acquistare calciatori (a meno che non siano svincolati), ma possono ancora lavorare in uscita, visto che in giro per il mondo c’è ancora qualche sessione aperta. Aleksandr Kokorin, ad esempio, resta sul piede di partenza e potrebbe ricevere una chiamata dall’Arabia, dalla Gracia, dalla Svizzera o dalla Turchia, passando per la Repubblica Ceca fino a Cipro. A scriverlo è La Nazione, secondo cui oltre all’ex Spartak Mosca ci sono anche alcuni giovani da piazzare – leggi Dalle Mura e Agostinelli – magari in Serie B, dove Lecco e Brescia possono fare ancora mercato essendo state riammesse più tardi al campionato. Lo riporta TMW.

UN EPISODIO SINGOLARE ACCADUTO IN PORTOGALLO: ARBITRO NEGA RIGORE CON UNA CHIAMATA