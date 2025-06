Pedullà chiarisce: “Kean non ha mai aperto all’Arabia, la Fiorentina non cerca sostituti”

La domanda, con un pizzico di ironia, sarebbe: ma lui lo sa? Lui è Moise Kean che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Giappone dopo una stagione molto intensa. Gia, perché sulla famigerata proposta araba bisogna essere chiari: al momento il centravanti classe 2000 non ha aperto mezza porta e neanche mezza finestra. Non è un problema di alzare l’offerta, passare da 15 a 20 milioni di ingaggio a stagione, ma di fare entrare l’attaccante nell’ordine di idee di aprire agli arabi. E in questo momento non intende proprio pensarci, Kean sta molto bene a Firenze. Il mercato è lungo, certo, può sempre succedere di tutto, ma serve un’apertura di Moise e oggi siamo lontanissimi da quell’ipotesi. Proprio per questo motivo i viola non stanno pensando a un’alternativa, al netto di tutti i nomi fatti.

Lo riporta alfredopedulla.com