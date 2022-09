L’Arabia Saudita offre 138 milioni di euro alla Serie A per far giocare nel proprio paese la Supercoppa

L’Arabia Saudita ha deciso di presentare una maxi-offerta alla Serie A per confermare l’accordo sulla Supercoppa italiana. Lo riporta MF-Milano Finanza, spiegando che alla massima lega calcistica italiana è stata recapitata una proposta vincolante da 138 milioni di euro.

Il rinnovo prevede una durata di sei anni, fino al 2028/29, per un corrispettivo di 23 milioni netti a stagione perché il Paese ospitante si farebbe carico delle spese di viaggio e alloggio. Un valore praticamente triplo rispetto a quello del contratto attuale (8 milioni circa).

L’offerta migliorativa è frutto soprattutto di quello che dovrebbe essere il nuovo format del torneo con quattro squadre, sulla falsa riga di quello organizzato in Spagna: le prime due classificate in Serie A e le due finaliste di Coppa Italia. Il torneo si svolgerebbe dunque in tre partite, due semifinali e una finale. La squadra vincitrice o una delle altre partecipanti andrebbe infine ad affrontare il club vincitore della Super Cup saudita.

Nei prossimi giorni – spiega il quotidiano – una delegazione della Lega Serie A, guidata dall’AD Luigi De Siervo, si recherà a Riad per trattare con i rappresentanti di Sela (l’agenzia di Riad) con l’obiettivo di migliorare le condizioni del contratto. Si vedrà se ci sarà la possibilità di alzare ancora un’offerta già di per sé allettante per il campionato italiano e i suoi club che potrebbero rimpinguare le casse svuotate dalla crisi pandemica e da anni di spese superiori ai ricavi. Lo riporta Milano e Finanza

NICO GONZALEZ RESTA A FIRENZE PER RECUPERARE