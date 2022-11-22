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L'Argentina senza Gonzalez è un disastro, figuraccia alla prima ai Mondiali con la modesta Arabia Saudita

Batosta che fa rumore dell'Argentina che perde la prima gara del suo mondiale contro la poco quotata Arabia Saudita

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2022 12:59
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L'Argentina senza Gonzalez è un disastro, figuraccia alla prima ai Mondiali con la modesta Arabia Saudita

Sconfitta clamorosa all'esordio per l'Argentina di Messi orfana dell'infortunato viola Nico Gonzalez. La squadra albiceleste è andata in vantaggio con Messi su rigore e con Lautaro che si è visto annullare un gol dal VAR. Nel secondo tempo due reti di Al Shehri e Al Dawsari hanno ribaltato il risultato consegnando ai sudamericani una disfatta storica

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