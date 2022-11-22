L'Argentina senza Gonzalez è un disastro, figuraccia alla prima ai Mondiali con la modesta Arabia Saudita

Batosta che fa rumore dell'Argentina che perde la prima gara del suo mondiale contro la poco quotata Arabia Saudita

Sconfitta clamorosa all'esordio per l'Argentina di Messi orfana dell'infortunato viola Nico Gonzalez. La squadra albiceleste è andata in vantaggio con Messi su rigore e con Lautaro che si è visto annullare un gol dal VAR. Nel secondo tempo due reti di Al Shehri e Al Dawsari hanno ribaltato il risultato consegnando ai sudamericani una disfatta storica

LE NOTIZIE SU NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/cor-sport-sicuro-burdisso-ha-sentito-gonzalez-per-chiarire-la-cessione-non-conviene-a-nessuno/193383/