Cor. Sport sicuro: "Burdisso ha sentito Gonzalez per chiarire. La cessione non conviene a nessuno"

Si sta ricomponendo la frattura tra la Fiorentina e Nico Gonzalez, la cessione dell'argentino non conviene a gennaio

Il Corriere dello Sport Stadio racconta che la sessione invernale non è mai stata azzeccata dalla nuova proprietà della Fiorentina, e questa in particolare porta in dote il caso relativo a Nico Gonzalez. Nelle scorse ore l'attaccante ha avuto un primo contatto “di disgelo” con il dt Burdisso. Adesso, a differenza di qualche giorno fa, la cessione non sembra più l'unica soluzione, e nemmeno la migliore. Anche perché privarsi nuovamente della propria stella a gennaio metterebbe la piazza non poco di malumore

LE AMBIZIONI DI COMMISSO

https://www.labaroviola.com/cor-sport-rivela-commisso-vuole-portare-la-fiorentina-stabile-in-europa-investimenti-da-gennaio/193380/