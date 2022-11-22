Cor. Sport rivela: "Commisso vuole portare la Fiorentina stabile in Europa. Investimenti da gennaio"

Commisso vuole rilanciare la Fiorentina facendo acquisti mirati già a gennaio per cercare di riportarla in Europa

Il Corriere dello Sport Stadio rivela che Rocco Commisso è intenzionato a dare un segnale forte e a rilanciare con innesti mirati le ambizioni della squadra di Italiano. Sempre il quotidiano scrive che il progetto a medio-lungo termine è quello di far stazionare la Fiorentina almeno tra le prime 7 squadre del campionato

LA RICHIESTA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-vuole-lobbligo-di-avere-piu-giocatori-del-vivaio-e-cresciuti-in-italia-proposta-alla-lega/193376/