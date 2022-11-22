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Cor. Sport rivela: "Commisso vuole portare la Fiorentina stabile in Europa. Investimenti da gennaio"

Commisso vuole rilanciare la Fiorentina facendo acquisti mirati già a gennaio per cercare di riportarla in Europa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2022 12:37
Cor. Sport rivela: "Commisso vuole portare la Fiorentina stabile in Europa. Investimenti da gennaio" - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il Corriere dello Sport Stadio rivela che Rocco Commisso è intenzionato a dare un segnale forte e a rilanciare con innesti mirati le ambizioni della squadra di Italiano. Sempre il quotidiano scrive che il progetto a medio-lungo termine è quello di far stazionare la Fiorentina almeno tra le prime 7 squadre del campionato

LA RICHIESTA DELLA FIORENTINA

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