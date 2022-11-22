La Fiorentina vuole l'obbligo di avere più giocatori del vivaio e cresciuti in Italia, proposta alla Lega

La Fiorentina ha chiesto alla Lega di cambiare le liste della Serie A per promuovere di più la crescita del calcio nostrano

Secondo quello che riporta La Nazione, la Fiorentina si sta concentrando su una proposta già presentata negli scorsi mesi all'assemblea di Lega, ovvero quella di cambiare la composizione delle rose della squadre di serie A, che attualmente sono fissate in 25 calciatori, di cui 4 cresciuti in Italia e altri 4 nel vivaio del club. La mozione della Fiorentina è quella di modificare fin dalla prossima stagione i numeri passando a 6 giocatori cresciuti in Italia, più 6 del vivaio, con 13 ‘liberi’. Un deciso passo in avanti verso la valorizzazione dei settori giovanili che molto spesso resta in ombra a causa della mancanza di opportunità per lo spazio occupato dagli stranieri

GAZZETTA CONTROCORRENTE NEL PARLARE DEI RAPPORTI TRA FIORENTINA E EMPOLI

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