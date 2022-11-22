Gazzetta controcorrente, rapporti Empoli-Fiorentina pessimi, per questo la viola ha scelto Sabiri

La Gazzetta racconta che i rapporti tra la Fiorentina e l'Empoli sono ancora pessimi e per questo i viola hanno accantonato Bajrami

A cura di Redazione Labaroviola 22 novembre 2022 12:10

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