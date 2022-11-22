Gazzetta controcorrente, rapporti Empoli-Fiorentina pessimi, per questo la viola ha scelto Sabiri
La Gazzetta racconta che i rapporti tra la Fiorentina e l'Empoli sono ancora pessimi e per questo i viola hanno accantonato Bajrami
Secondo quello che riporta La Gazzetta, i rapporti tra il presidente azzurro, Fabrizio Corsi, e quello viola, Rocco Commisso, non sono stati ancora ricomposti dopo le tensioni estive. Questo è il motivo per cui la squadra viola avrebbe messo gli occhi su Abdelhamid Sabiri e per questo mercato e ha accantonato quello di Nedim Bajrami che pure è stato trattato nel corso dell’ultimo mercato, ma senza ottenere i risultati sperati.
IL BILANCIO POSITIVO DELLA FIORENTINA
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