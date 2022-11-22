Vlahovic e Chiesa fanno ricca la Fiorentina di Commisso, attivo di bilancio da più di 45 milioni

La Fiorentina di Commisso ha chiuso con una super utile il bilancio del 2022 a causa della mega plusvalenze Chiesa e Vlahovic

Il Corriere Fiorentino racconta che i soldi in cassa alla Fiorentina non mancano. Idee, ipotesi, possibilità con un occhio alle liste e con l’altro, quello di Burdisso in particolare, al Mondiale. La viola ha grandi possibilità, il quotidiano racconta che l'ultimo bilancio si è chiuso con un attivo da 46,8 milioni, figlio dell’ultima rata del pagamento di Chiesa e della cessione di Vlahovic.

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