Corriere Fiorentino, scambio Bajrami-Zurkowski pista calda: conguaglio a favore dell'Empoli

La Fiorentina e l'Empoli ora sono tornate a parlarsi. Rispunta lo scambio "nato" in estate

Oggi il Corriere Fiorentino parla di Zurkowski e di Bajrami. Zanetti da una parte e Italiano dall'altra si sono ritrovati con qualche muso lungo di troppo (Zurkowski e Bajrami) ma anche al contrario con un paio di risorse che in questa prima parte di stagione hanno fatto parecchio comodo. Adesso ci risiamo. Come spesso capita nel mondo del calcio infatti il tempo trascorso è servito per far frddare gli animi. Per questo insomma nelle ultime settimane Fiorentina ed Empoli son tornate a parlarsi ed il club viola, ha ripreso a dialogare con Ramadani. Il motivo è semplice. Bajrami, ad oggi forse è lui il nome più caldo con qualche mese di ritardo insomma il tanto chiacchierato scambio con Zurkowski (più conguaglio a favore di Corsi) potrebbe andare in porto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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