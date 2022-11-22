Nazione, Sabiri pista concreta: sul piatto la Fiorentina mette soldi più i prestiti di Zurkowski e Maleh
Le ultime per l'approdo a Firenze di Sabiri
A cura di Redazione Labaroviola
22 novembre 2022 09:31
La pista Sabiri con la Samp può essere davvero concreta. Sul piatto valutazione economica a parte fatta dai blucerchiati, posso incrociarsi i prestiti di Zurkowski e di Maleh. Lo scrive La Nazione.
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