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Nazione, Sabiri pista concreta: sul piatto la Fiorentina mette soldi più i prestiti di Zurkowski e Maleh 

Le ultime per l'approdo a Firenze di Sabiri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2022 09:31
Nazione, Sabiri pista concreta: sul piatto la Fiorentina mette soldi più i prestiti di Zurkowski e Maleh  -
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Nazione, Sabiri pista concreta: sul piatto la Fiorentina mette soldi più i prestiti di Zurkowski e Maleh 

La pista Sabiri con la Samp può essere davvero concreta. Sul piatto valutazione economica a parte fatta dai blucerchiati, posso incrociarsi i prestiti di Zurkowski e di Maleh. Lo scrive La Nazione. 

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