Arthur torna alla Fiorentina? Il calciatore gradirebbe, ma occhio alle offerte dall'Arabia

Il centrocampista della Juventus vorrebbe tornare alla Fiorentina, ma è finito nel mirino di un club che gioca in Arabia Saudita

Arthur Melo è in uscita dalla Juventus. Ovviamente, questa non è una novità, visto che il calciatore è stato messo negli esuberi bianconeri da ormai molto tempo. Il centrocampista , lo scorso anno in forza alla Fiorentina, gradirebbe un ritorno in maglia viola, che gli assicurerebbe la titolarità e un ruolo abbastanza importante nello scacchiere di Palladino. Tuttavia, il brasiliano non è la prima scelta della società gigliata, visto soprattutto l'ingaggio alto, fuori dalla portata della Fiorentina.

Inoltre, secondo l'esperto Nicolò Schira, l'ex Barcellona sta ricevendo attenzioni da un club che gioca in Arabia Saudita. Nel campionato arabo, Arthur andrebbe a guadagnare una cifra sicuramente maggiore di quella che potrebbe percepire in maglia viola, ma uscirebbe un po' dai radar del calcio internazionale. Situazione da monitorare attentamente, dunque, quella del centrocampista brasiliano classe '96.



LE PROBABILI DI FIORENTINA-VENEZIA

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