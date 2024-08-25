Le probabili di Fiorentina-Venezia: tornano Kean e Terracciano, lagunari con Duncan. Out Pohjanpalo

Difesa contata per la Fiorentina, con Comuzzo, Quarta e Ranieri gli unici disponibili. Possibile spazio per Ikoné e Kouamé

Dopo la mezza delusione in Conference League, la Fiorentina di Raffaele Palladino cerca la prima vittoria stagionale in partite ufficiali. Per la sfida contro il Venezia tornerà in porta Terracciano, dopo l'esordio di De Gea in Europa. In difesa spazio ancora a Comuzzo, vista la squalifica di Pongracic, con Martinez Quarta e Ranieri. In mediana si rivedrà Amrabat dal primo minuto insieme a Mandragora, con Dodo e Biraghi sulle corsie esterne. Davanti i principali dubbi: Sottil sta bene ma è reduce dalla gara giocata dal 1' contro la Puskas Akademia, quindi possibile spazio a Kouame e Ikone. Davanti, dopo l'iniziale panchina contro gli ungheresi, tornerà Moise Kean. Lo scrive TMW.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Quarta, Ranieri; Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Ikone, Kouame; Kean.

Allenatore: Palladino.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer.

Allenatore: Di Francesco.

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