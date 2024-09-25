Bonaventura subito decisivo in Arabia: gol e assist nella vittoria dell'Al-Shabab in coppa

Jack Bonaventura ha lasciato subito il segno nella sua nuova avventura in Arabia Saudita. L'ex centrocampista della Fiorentina ieri sera è stato protagonista nella vittoria (1-3) del suo Al-Shabab con...

Jack Bonaventura ha lasciato subito il segno nella sua nuova avventura in Arabia Saudita. L'ex centrocampista della Fiorentina ieri sera è stato protagonista nella vittoria (1-3) del suo Al-Shabab contro l'Al-Kolhood nel primo turno della King's Cup, la coppa nazionale saudita. Bonaventura ha messo a segno il gol momentaneo pareggio e l'assist per il terzo gol dei bianconeri che ha chiuso definitivamente il match.

L'OPINIONE DI ALESSANDRO BOCCI

https://www.labaroviola.com/bocci-vittoria-con-la-lazio-non-si-puo-essere-fortunati-a-lungo-palladino-deve-farci-vedere-di-piu/269635/