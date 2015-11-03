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Notizie Al Shabab Fiorentina

Da Milano: è Adli ad aver chiesto alla Fiorentina di non riscattarlo per affermarsi al Milan

16 settembre 2025 22:52

Da Franchi a Riad: Adli pronto a raccogliere l’eredità di Bonaventura anche all’Al-Shabab

06 settembre 2025 22:21

Il processo Prisma sullo sfondo, nel frattempo Nedved è un nuovo dirigente dell'Al Shabab

08 gennaio 2025 22:32

Bonaventura subito decisivo in Arabia: gol e assist nella vittoria dell'Al-Shabab in coppa

25 settembre 2024 18:41

Dopo la Fiorentina, Bonaventura lascia la Serie A e vola in Arabia: ha firmato con l'Al Shabab

05 agosto 2024 14:17

TMW sicuro: "Bonaventura vola in Arabia, accordo annuale da 4 milioni di euro netti con l'Al Shabab"

27 luglio 2024 11:38

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