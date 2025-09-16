Da Milano: è Adli ad aver chiesto alla Fiorentina di non riscattarlo per affermarsi al Milan

Il francese avrebbe bloccato sul nascere la trattativa con i viola deciso a restare a Milano e a costruire il suo futuro con il Diavolo

Secondo quanto riportato da diverse testate vicine all’ambiente rossonero riprendendo un’indiscrezione attribuita a Matteo Moretto, sarebbe stato il centrocampista franco-algerino a chiedere personalmente alla Fiorentina di non procedere con il riscatto, manifestando la volontà di riprendere la propria avventura in rossonero.

La Fiorentina si sarebbe trovata di fronte a un muro: quello della determinazione del giocatore, che avrebbe scelto di restare a disposizione di Allegri per guadagnarsi spazio e dimostrare il proprio valore. Purtroppo per lui le cose sono andate diversamente è si è trovato quasi subito fuori rosa. A fine mercato ha poi trovato un'occasione di rilancio in Arabia nelle file dell'Al-Shabab, ma forse con un pizzico di rimpianto per quanto lasciato a Firenze.