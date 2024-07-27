TMW sicuro: "Bonaventura vola in Arabia, accordo annuale da 4 milioni di euro netti con l'Al Shabab"

Dopo non aver rinnovato con la Fiorentina, Bonaventura ha scelto di sbarcare in Arabia all'Al Shabab, dove guadagnerà 4 milioni in un anno

Giacomo Bonaventura ripartirà dall'Arabia Saudita. Dopo il mancato rinnovo con la Fiorentina, l'esperto centrocampista ha trovato infatti un'intesa con l'Al Shabab. Per lui è pronto un accordo annuale da 4 milioni di euro netti d'ingaggio.

Bonaventura nei giorni scorsi era stato accostato anche al Como, ma alla fine ha scelto di volare in Saudi Pro League e più precisamente a Riad. Lo scrive TMW.

NICO POTREBBE PARTIRE

https://www.labaroviola.com/tmw-nico-gonzalez-non-e-incedibile-la-fiorentina-potrebbe-accontentarsi-anche-di-35-milioni/262137/