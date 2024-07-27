Labaro Viola

TMW sicuro: "Bonaventura vola in Arabia, accordo annuale da 4 milioni di euro netti con l'Al Shabab"

Dopo non aver rinnovato con la Fiorentina, Bonaventura ha scelto di sbarcare in Arabia all'Al Shabab, dove guadagnerà 4 milioni in un anno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2024 11:38
TMW sicuro: "Bonaventura vola in Arabia, accordo annuale da 4 milioni di euro netti con l'Al Shabab" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Fiorentina
Bonaventura
Al Shabab
Condividi

Giacomo Bonaventura ripartirà dall'Arabia Saudita. Dopo il mancato rinnovo con la Fiorentina, l'esperto centrocampista ha trovato infatti un'intesa con l'Al Shabab. Per lui è pronto un accordo annuale da 4 milioni di euro netti d'ingaggio.

Bonaventura nei giorni scorsi era stato accostato anche al Como, ma alla fine ha scelto di volare in Saudi Pro League e più precisamente a Riad. Lo scrive TMW.

NICO POTREBBE PARTIRE

https://www.labaroviola.com/tmw-nico-gonzalez-non-e-incedibile-la-fiorentina-potrebbe-accontentarsi-anche-di-35-milioni/262137/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok