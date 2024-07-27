TMW: "Nico Gonzalez non è incedibile, la Fiorentina potrebbe accontentarsi anche di 35 milioni"

Secondo TMW, Nico Gonzalez potrebbe lasciare la Fiorentina anche per 35 milioni di euro. L'entourage valuta possibil soluzioni

"Al 99% è incedibile. Nico sta bene qui e ce l'ha ribadito anche domenica dopo Bergamo. Però nel calcio mai dire mai...". Parlava così, lo scorso 4 giugno in conferenza stampa dal Viola Park, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, riferendosi al giocatore di maggior valore presente nella rosa della Fiorentina. Quel Nico Gonzalez che è anche allo stesso tempo l'acquisto più costoso di tutti i tempi per il club toscano.

Verrebbe da pensare che Nico Gonzalez sia in buona sostanza incedibile, ma la situazione potrebbe non essere proprio questa. L'arrivo di Colpani va ad irrobustire ulteriormente una trequarti già ricca di uomini e in tal senso una cessione dell'esterno argentino classe '98, fresco campione della Copa America con la sua Argentina, potrebbe garantire un'iniezione di liquidità tale da favorire nuovi assalti a potenziali acquisti.

Ma a quanto potrebbe essere ceduto Nico Gonzalez? Posto che già nelle ultime due sessioni di mercato l'argentino ha attirato interessamenti dalla Premier League da quasi 40 milioni di euro a botta (prima il Brighton poi il Brentford), questa volta possibile che la Fiorentina si accontenti anche di qualcosa meno (35 milioni, per esempio) per lasciarlo partire. In tal senso ormai da settimane l'entourage del calciatore si è attivato alla ricerca di possibili nuove soluzioni. Lo scrive TMW.

DUNCAN AL VENEZIA

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