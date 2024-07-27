Duncan è ufficialmente un nuovo giocatore del Venezia: "Convinto dal progetto e dal mister"

L'ex Fiorentina Duncan è ufficialmente un giocatore del Venezia. Il centrocampista si è detto orgoglioso di vestire la maglia dei lagunari

Dopo le parole di addio alla Fiorentina arrivate tramite un commovente post su Instagram, Alfred Duncan diventa ufficialmente un giocatore del Venezia. Un gran colpo per i lagunari, neopromossi dalla Serie B, che si tutelano dalla probabile partenza di Tanner Tessmann, richiesto da tantissime squadre (tra cui proprio la Fiorentina) e destinato a partire. Duncan non aveva rinnovato con la società viola, andando in scadenza lo scorso 30 giugno. Col Venezia ha firmato per un anno con opzione di rinnovo. Questo il comunicato ufficiale degli arancioneroverdi:

"Il Venezia FC comunica il tesseramento del centrocampista ghanese Alfred Duncan, che ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2025/26 con opzione di rinnovo. Duncan, 31 anni, è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter ed ha successivamente indossato le maglie del Livorno, della Sampdoria, del Sassuolo, del Cagliari e della Fiorentina collezionando ben 304 presenze con 14 gol e 17 assist in Serie A. A livello internazionale, il nuovo centrocampista arancioneroverde ha totalizzato otto presenze in Conference League e cinque presenze tra Qualificazioni e Fase Finale di Europa League. Duncan ha inoltre indossato per 10 volte la maglia della Nazionale maggiore del Ghana".

A margine della firma del contratto, il centrocampista ghanese ha rilasciato alcune parole ai canali ufficiali della sua nuova squadra:

"Ho scelto di venire al Venezia per il progetto che mi è stato presentato dalla società e dal mister e sono veramente orgoglioso di farne parte. Negli anni passati ho avuto la dimostrazione di come non sia mai facile giocare al Penzo per l’energia che sanno trasmettere i tifosi. Proprio per questo dico a tutti loro di sostenerci sempre perché daremo il massimo per arrivare all’obiettivo". Lo riporta TMW.

IL PUNTO SU MCKENNIE

https://www.labaroviola.com/nazione-mckennie-fiorentina-si-potrebbe-chiudere-a-10bonus-ora-palla-al-giocatore/262132/