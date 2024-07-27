Nazione: "McKennie-Fiorentina? Si potrebbe chiudere a 10+bonus. Ora palla al giocatore"

Al capolinea l'avventura dello statunitense alla Juve

La Fiorentina ha manifestato il proprio interesse alla Juventus tramite intermediari per McKennie. Percorso bianconero che per il jolly americano è arrivato al termine. La richiesta è di 13 milioni, anche se l’obiettivo viola può essere scendere intorno ai 10 più bonus. La trattativa con la Juventus non sarebbe particolarmente difficile trattandosi appunto di un esubero con un solo anno di contratto.

Semmai c’è da capire la volontà del calciatore. Attualmente guadagna 2,5 milioni a stagione, con la Fiorentina che vorrebbe risparmiare qualcosa, ma potrebbe tranquillamente arrivarci. Sullo sfondo le classiche proposte esotiche più remunerative. La scelta spetterà a lui: se deciderà di proseguire in Italia l’opzione viola potrebbe essere quella giusta. Lo scrive La Nazione.

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