Labaro Viola

Corriere Fiorentino: “Il Maiorca ha offerto 7 milioni per Kouamé, la Fiorentina ne vuole 10. Accordo a metà strada?”

La Fiorentina non vuole fare sconti per l'ivoriano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2024 09:24
Corriere Fiorentino: “Il Maiorca ha offerto 7 milioni per Kouamé, la Fiorentina ne vuole 10. Accordo a metà strada?” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 05.11.2023, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 05.11.2023, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Maiorca
Kouame
Condividi

L'offerta attuale del Maiorca per Christian Kouamé è arrivata tra i 6/7 milioni, con la Fiorentina che vorrebbe incassarne almeno 10 per l'attaccante. Le due parti potrebbero arrivare ad un accordo anche a metà strada. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, TOP E FLOP

https://www.labaroviola.com/top-e-flop-fiorentina-brekalo-segna-caprini-sorpresa-ranieri-sbaglia-kean-si-mangia-gol/262093/#google_vignette

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok