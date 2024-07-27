Corriere Fiorentino: “Il Maiorca ha offerto 7 milioni per Kouamé, la Fiorentina ne vuole 10. Accordo a metà strada?”
La Fiorentina non vuole fare sconti per l'ivoriano
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2024 09:24
L'offerta attuale del Maiorca per Christian Kouamé è arrivata tra i 6/7 milioni, con la Fiorentina che vorrebbe incassarne almeno 10 per l'attaccante. Le due parti potrebbero arrivare ad un accordo anche a metà strada. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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