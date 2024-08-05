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Dopo la Fiorentina, Bonaventura lascia la Serie A e vola in Arabia: ha firmato con l'Al Shabab

L'ex centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura sbarca ufficialmente in Arabia, dove vestirà la maglia dell'Al Shabab

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2024 14:17
Dopo la Fiorentina, Bonaventura lascia la Serie A e vola in Arabia: ha firmato con l'Al Shabab - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Giacomo Bonaventura riparte dall'Arabia Saudita. Il centrocampista, fresco di addio a parametro zero con la Fiorentina, è ufficialmente un nuovo giocatore delll'Al Shabab, squadra militante nella Saudi Pro League. L’ex viola ha firmato per un anno con opzione di rinnovo per il secondo e molto probabilmente terminerà con la maglia bianconera la propria carriera, visti i suoi 35 anni.

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