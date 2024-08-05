Fabbri: "In finale mi è mancata cattiveria. Kean mi piace, Colpani gran colpo. Se Nico parte mi dispiace"

Il lanciatore del peso Leonardo Fabbri, tifosissimo della Fiorentina, ha parlato al Corriere dello Sport della sua Olimpiade e dei Viola

Il lanciatore del peso Leonardo Fabbri, vice campione del mondo della specialità e grandissimo tifoso della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, dopo il quinto posto nella finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Queste le sue parole:

Sulla sua Olimpiade: “Sono contento perché ho fatto una finale olimpica da protagonista anche se non è andata come speravo. Ho fatto una stagione bellissima, non ho lanciato benissimo e purtroppo la pioggia ha rovinato gli ultimi lanci. Sono felice, sto lavorando bene e sto diventando l’atleta che ho sempre sognato di essere anche se non sono arrivato a medaglia.”

Sulla sua Fiorentina: “Intanto vorrei dire che mi incuriosisce molto Palladino, spero possa arrivare un altro attaccante, Kean mi piace e Colpani è bellissimo colpo. Se andasse via Nico mi dispiacerebbe molto e spero che si investa sui giovani. In assoluto quando sei in finale vuoi vincere e portare qualcosa a casa. Ho cercato di guardare il bicchiere mezzo pieno. Queste gare devi affrontarle come se fossero le ultime e forse un po' di cattiveria è mancata anche a me. Ma non ho rimpianti, mi dispiace, c'era anche la mia famiglia a vedermi."

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