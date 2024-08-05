Riparte la Conference per la Fiorentina: sorteggio dei playoff in diretta dalle 14 su Passione Fiorentina

La Fiorentina conoscerà oggi l'accoppiamento da cui uscirà l'avversaria del playoff di Conference League, in programma il 22 e il 29 agosto

Per il terzo anno consecutivo, la Fiorentina si gioca l'accesso alla nuovissima fase campionato di Conference League nel preliminare di fine agosto. Quest'oggi è la giornata decisiva per stabilire chi sfiderà la squadra di mister Palladino nel playoff (andata il 22 e ritorno il 29). Infatti, alle 14 ci sarà il sorteggio a Nyon, in cui verrà stabilito l'accoppiamento da cui uscirà l'avversario della Fiorentina.

Negli scorsi due anni, l'urna non è stata benevola con i Viola, che hanno affrontato prima il Twente e poi il Rapid Vienna, due sfide al cardiopalma che poi hanno visto i gigliati accedere ai gironi di Conference. Quest'anno, le insidie sono diverse. Innanzitutto, la Fiorentina è testa di serie, e quindi affronterà una squadra non testa di serie proveniente dai turni preliminari. La squadra di Palladino è stata sorteggiata come testa di serie nel Gruppo 2, e andrà ad affrontare la vincente di una delle seguenti partite:

Vincente di PFC Botev Plovdiv (BUL) / HŠK Zrinjski Mostar (BIH)

Vincente di FC Ararat-Armenia (ARM) / Puskás Akadémia FC (HUN)

Vincente di St Mirren FC (SCO) / SK Brann (NOR)

Vincente di FK Auda (LVA) / FC Drita (KOS)

Vincente di HNK Rijeka (CRO) / IF Elfsborg (SWE)

Il sorteggio verrà mostrato in diretta su Twitch sul canale di Passione Fiorentina a partire dalle 14:00.

DE GEA CHIEDE 2,5 MILIONI DI STIPENDIO

https://www.labaroviola.com/cm-com-scrive-de-gea-chiede-alla-fiorentina-un-contratto-biennale-da-25-milioni-a-stagione/263069/