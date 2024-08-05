Cm.com scrive: "De Gea chiede alla Fiorentina un contratto biennale da 2,5 milioni a stagione"

La Fiorentina sta cercando un portiere dopo che Palladino ha richiesto un nuovo numero uno per la squadra viola

Prosegue inoltre la caccia al nuovo portiere per la Fiorentina. E dopo aver sondato Turati del Sassuolo, Musso dell’Atalanta e Szczęsny della Juventus, la scelta può ricadere sullo svincolato David De Gea. Contatti sempre più costanti con l’intermediario italiano che sta curando gli interessi dell’ex Manchester United. La richiesta economica è di un contratto biennale a 2,5 milioni più bonus a stagione. Numeri alla portata della Viola che ora sta valutando concretamente di affondare per il colpo De Gea. Lo scrive Calciomercato.com

L'INTER VIRA SU CHIESA DOPO GUDMUNDSSON VICINO ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-vicina-a-gudmundsson-e-linter-e-costretta-a-virare-su-chiesa-fuori-rosa-alla-juventus/263058/