La Fiorentina vicina a Gudmundsson e l'Inter è costretta a virare su Chiesa, fuori rosa alla Juventus

Albert Gudmundsson si avvicina sempre di più alla Fiorentina. L'esterno del Genoa era un obiettivo dell'Inter

L'Inter allentato la pressione su Gudmundsson del Genoa, sul quale lavora forte la Fiorentina in previsione della cessione di Nico Gonzalez. Intanto la società nerazzurra ha accesso i riflettori su Chiesa, ormai fuori rosa dalla Juventus. L’idea prevedeva di agganciare l'ala italiana tra un anno, alla scadenza di contratto. Ma prevedere che l'ex giocatore della Fiorentina rimanga a Torino da separato in casa è difficile da credere. Marotta quindi resta vigile ed è pronto a cogliere l’occasione. Se a fine mercato la situazione sarà questa, l’Inter tenterà l’assalto decisivo per l'esterno italiano.

TOP E FLOP DELLA FIORENTINA CONTRO IL MONTPELLIER

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