TOP E FLOP FIORENTINA: BENE COMUZZO, SEGNA IKONÈ. MALE PARISI, KEAN SEMPRE IMPRECISO

La Fiorentina vince 2-1 contro il Montpellier, a segno Ikonè nel primo tempo e Bianco nel secondo. Buona prova per i viola

La Fiorentina ha affrontato il Montpellier al Viola Park per la terz'ultima amichevole prima dell'inizio di campionato in programma il 17 agosto a Parma. La partita è terminata con il punteggio di 2-1 in favore della squadra di Palladino grazie ai gol di Ikonè e Bianco. Ecco top e flop della squadra viola

TOP

Comuzzo: Il difensore classe 2005, schierato come braccetto di destra nella difesa a 3, ha fatto vedere delle ottime cose. Attento nella marcatura, non ha sbagliato mai scelte, ha anticipato tutte le volte che ha potuto il diretto avversario senza farsi mai superare

Ikonè: L'impressione è che quando parte ed ha campo davanti a se, diventi imprevedibile e con la sua velocita metta in costante difficoltà i diretti avversari. Bello il gol che segna di tacco anche se da distanza ravvicinata

Bianco: Il classe 2002 premiato per il gol vittoria in cui è bravo a condurre palla e poi a calciare verso la porta. Il gol lo rivitalizza e prende la squadra in mano andandosi a proporre spesso per dare e ricevere palla. Entrato in campo nel corso del secondo tempo al posto di Barak

FLOP

Barak: Onestamente dispiace punirlo con il titolo di essere stato uno dei peggiori perchè gioca in un ruolo non suo ma non ha il piglio per giocare in quella posizione, bravo nel andare a proporsi spesso ma è banale e lento nelle giocate

Parisi: Con la squalifica di Ranieri la prima giornata contro il Parma, quasi certamente giocherà titolare largo a sinistra con Biraghi braccetto ma lui ancora non riesce a brillare. Contro il Montpellier si fa vedere solo quando nel primo tempo si trova una bella palla e non riesce a far gol ma nel complesso non emerge e svolge discretamente il suo compitino senza grossi spunti

Kean: Primo tempo totalmente da dimenticare, è sempre impreciso, qualche buon movimento ma senza essere mai realmente pericoloso nelle conclusioni. Nel secondo tempo colpisce la traversa su un colpo di testa ma si è visto poco. Ha avuto diversi palloni ma non è mai stato incisivo e preciso nelle conclusioni. Come al minuto 78 quando tutto solo in area colpisce di testa in maniera debole e centrale

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