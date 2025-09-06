Da Franchi a Riad: Adli pronto a raccogliere l’eredità di Bonaventura anche all’Al-Shabab

Il centrocampista francese, rimasto ai margini del progetto Milan, è ad un passo dal trasferimento in Arabia Saudita. Addio all’Italia

Sembrava destinato a restare ai margini, fuori rosa e senza prospettive concrete, Yacine Adli. Dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, il regista francese è rimasto al Milan senza trovare una nuova squadra durante il mercato estivo. A Milanello ha continuato ad allenarsi, in attesa di un’opportunità che potesse rilanciare la sua carriera.

Ora, quella chance sembra arrivare dall’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, Adli sarebbe molto vicino a firmare con l’Al-Shabab, club già noto ai tifosi viola per aver accolto lo scorso anno Giacomo Bonaventura. Un curioso passaggio di testimone che segna un filo rosso tra i due centrocampisti. Rimane solo un ultimo passo: il sì del giocatore. Se dovesse arrivare, si chiuderebbe così l’avventura italiana di Adli, con l’Arabia Saudita pronta ad accoglierlo per una nuova fase della sua carriera.