Bocci: "Vittoria con la Lazio? Non si può essere fortunati a lungo. Palladino deve farci vedere di più"

Spero che la vittoria con la Lazio serva a livello psicologico perchè poi la fortuna bisogna meritarsela

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Io sono uno di quelli che pensa che la classifica deve essere guardata dalla decima giornata però se la Fiorentina avesse perso con la Lazio la sensazione sarebbe stata molto pesante. Una vittoria fortunata bisogna dirlo, con la traversa di Guendouzi e due rigori, sacrosanti, che se li avessero fatti i giocatori della Fiorentina me la sarei presa con loro. Con Gudmundsson e la difesa a quattro si è vista un'altra squadra.

Cosa mi aspetto dalle prossime partite? E' difficile essere fortunati a lungo, per avere dei risultati devi avere dei miglioramenti dal punto di vista del gioco. Gudmundsson darà tanto alla Fiorentina, la sua assenza si è fatta sentire, ma Palladino deve farci veder molto di più dando un equilibrio e mi aspetto di continuare a vedere la difesa a quattro perchè a tre hanno ancora ballato."

DODO GIURA FEDELTA' ALLA FIORENTINA

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