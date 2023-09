Mancini in Arabia, l’esordio è un flop totale, addirittura lo umilia il Costa Rica, finisce 1-3

Roberto Mancini ha giurato di essere andato in Arabia Saudita per “scrivere la storia”. Ma intanto il suo percorso alla guida della nazionale locale rischia di essere complicato e accidentato, come sottolinea l’amarissimo esordio contro la Costa Rica.

Al St. James’ Park di Newcastle, il Mancio rimedia la prima sconfitta della sua avventura saudita: vincono i costaricensi, che si impongono per 3-1 grazie a due reti messe a segno nel primo tempo e una nel finale di partita.

Costa Rica avanti al 12′ con Calvo, di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Sempre di testa anche il raddoppio di Ugalde al 32′. E sempre di testa, nel secondo tempo, il punto saudita con Al Bulayhi. Nel finale è Leal, entrato una ventina di minuti prima al posto di Bennette, a sigillare il risultato finale e consegnare la vittoria alla nazionale dell’argentino Vivas.

Se per Mancini si tratta della prima sconfitta alla guida dell’Arabia Saudita, per Al Dawsari e compagni è la quinta di fila: le precedenti quattro erano arrivate nella Coppa del Golfo e in amichevole, contro Iraq, Oman, Venezuela e Bolivia. I fasti della vittoria contro l’Argentina ai Mondiali, insomma, sono lontani.

Mancini e l’Arabia Saudita torneranno ora in campo martedì 12 settembre, sempre in amichevole: il prossimo avversario sarà la Corea del Sud. Gara che si giocherà sempre al St. James’ Park di Newcastle, con calcio d’inizio alle ore 18.30. Lo scrive Goal.com

IL TABELLINO

ARABIA SAUDITA-COSTA RICA 1-3

Marcatori: 12′ Calvo (C), 32′ Ugalde (C), 68′ Al Bulayhi (A), 89′ Leal (C)

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al Aqidi; Abdulhamid, Tambakti, Al Bulayhi, Al Shahrani; Kanno, Al Khaibari, Al Hazzazi (82′ Al Muwallad); Ghareeb (59′ Al Hamdan), Al Brikan, S. Al Dawsari. Ct. Mancini

COSTA RICA (4-4-2): Navas; Calvo, Valverde, Cascante, Matarrita; Campbell (88′ Lawrence), Acuña (46′ Salas), Bran (88′ Nuñez), Marin (82′ Gamboa); Ugalde (82′ Contreras), Bennette (65′ Leal). Ct. Vivas

Arbitro: John Brooks (Inghilterra)

Ammoniti: Acuña, Valverde, Al Shahrani

Espulsi: nessuno

