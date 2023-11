Il fondo arabo Pif arriva a Firenze: preso l’Hotel Savoy, valutazione di 1,5 miliardi per il gruppo alberghiero

Nei giorni scorsi il servizio di Report (CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO) ha parlato di un possibile interesse dell’Arabia Saudita per la Fiorentina attraverso Renzi. Una voce che ormai si rincorre da tempo in città. Proprio riguardo il fondo PIF, lo stesso accostato alla Fiorentina, è confermato il primo investimento nella città di Firenze, come scrive il portale specializzato Boutique Hotel News, questo quello che scrivono:

“Il Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita , presieduto dal principe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, ha acquisito una partecipazione del 49% in Rocco Forte Hotels. L’operazione valuta il gruppo alberghiero italiano di lusso 1,5 miliardi di euro. Sir Rocco Forte deterrà la quota di maggioranza pari al 51%.

Il portafoglio di Rocco Forte Hotels comprende 14 proprietà in Italia, Belgio, Regno Unito, Germania e Russia. Oltre la metà si trova in Italia, tra cui Hotel De Russie (Roma), The Savoy (Firenze) e Masseria Torre Maizza (Puglia). Altri tre sono in cantiere, come il Carlton Hotel di Milano, la cui apertura è prevista nel 2025.

Il PIF dell’Arabia Saudita ha un patrimonio stimato in gestione di 776 miliardi di dollari. L’investimento in Rocco Forte rientra in una strategia più ampia volta a rafforzare la presenza saudita nel settore dell’ospitalità. Ad esempio, all’inizio di quest’anno, il governo saudita ha annunciato che investirà 110 miliardi di dollari nello sviluppo di hotel in tutto il regno.

L’acquisizione di Rocco Forte Hotels arriva pochi giorni dopo l’acquisto da parte del Gruppo Statuto di Six Senses Rome per 245 milioni di sterline. Gli asset trofeo europei hanno costituito gran parte dell’attività di transazione quest’anno, come evidenziato all’evento Urban Living Insights: Hotels and Hospitality della scorsa settimana.”