Sky Sport: “L’Al Qadsiah vuole pagare la clausola di Kean: la Fiorentina pensa a Piccoli in caso di cessione”

Secondo quanto riportato da Sky Sport gli arabi dell’Al-Qadsiah fanno sul serio per Moise Kean. Il club arabo pagherebbe la clausola del giocatore da 52 milioni di euro. All’attaccante sono stati offerti 15 milioni di euro annui. Il giocatore prende tempo per valutare l’offerta. Anche alcuni club europei hanno mostrato interesse. Il Manchester United, infatti, nella giornata di sabato, ha chiesto informazioni alla Fiorentina. Per l’eventuale sostituzione del centravanti della Nazionale interessa l’attaccante del Cagliari Roberto Piccoli.

