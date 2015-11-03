Labaro Viola

Notizie Al Qadsiah Fiorentina

Pedullà: "Retegui ha accettato l'offerta dell'Al-Qadsiah, adesso si cerca l'accordo con l'Atalanta"

04 luglio 2025 19:22

Gazzetta dello Sport: "Giorni caldi per il futuro di Kean. Lui riflette e non esclude di restare in viola"

04 luglio 2025 12:13

L'Al Qadsiah molla Kean? Offerta da 40 milioni di euro per Retegui, l'Atalanta vuole di più

03 luglio 2025 19:44

TMW: "Il Napoli si è informato su i dettagli della clausola di Kean, la trattativa con l'Arabia è ferma"

02 luglio 2025 12:20

La Repubblica riporta: "Il Manchester United resta interessato a Kean con il Milan sempre sullo sfondo"

30 giugno 2025 13:48

Corriere dello Sport svela: “Kean chiede 20 milioni di ingaggio all’Al Qadsiah ma occhio allo United”

25 giugno 2025 08:32

Dazn: "Kean è seriamente tentato dall'Arabia, l'Al-Qadsiah è pronto a pagare la clausola rescissoria"

24 giugno 2025 11:01

Sky Sport: "L'Al Qadsiah vuole pagare la clausola di Kean: la Fiorentina pensa a Piccoli in caso di cessione"

23 giugno 2025 23:56

TMW scrive: "L'Al-Qadsiah pronto a pagare la clausola di Kean, gli offre 15 milioni a stagione"

19 giugno 2025 12:39

Corriere dello Sport spaventa la Fiorentina: "Kean ascolterà tutte le proposte. Occhio alla clausola"

18 giugno 2025 08:32

Proposta folle per Icardi dall'Arabia: "Offerto un ingaggio da 25 milioni di euro netti a stagione"

30 giugno 2024 17:03

Archivio

Esplora l'archivio di Al Qadsiah

Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25
Sett. 26