Notizie Al Qadsiah Fiorentina

Pedullà: "Retegui ha accettato l'offerta dell'Al-Qadsiah, adesso si cerca l'accordo con l'Atalanta"
04 luglio 2025 19:22
Gazzetta dello Sport: "Giorni caldi per il futuro di Kean. Lui riflette e non esclude di restare in viola"
04 luglio 2025 12:13
L'Al Qadsiah molla Kean? Offerta da 40 milioni di euro per Retegui, l'Atalanta vuole di più
03 luglio 2025 19:44
TMW: "Il Napoli si è informato su i dettagli della clausola di Kean, la trattativa con l'Arabia è ferma"
02 luglio 2025 12:20
La Repubblica riporta: "Il Manchester United resta interessato a Kean con il Milan sempre sullo sfondo"
30 giugno 2025 13:48
Corriere dello Sport svela: “Kean chiede 20 milioni di ingaggio all’Al Qadsiah ma occhio allo United”
25 giugno 2025 08:32
Dazn: "Kean è seriamente tentato dall'Arabia, l'Al-Qadsiah è pronto a pagare la clausola rescissoria"
24 giugno 2025 11:01
Sky Sport: "L'Al Qadsiah vuole pagare la clausola di Kean: la Fiorentina pensa a Piccoli in caso di cessione"
23 giugno 2025 23:56
TMW scrive: "L'Al-Qadsiah pronto a pagare la clausola di Kean, gli offre 15 milioni a stagione"
19 giugno 2025 12:39
Corriere dello Sport spaventa la Fiorentina: "Kean ascolterà tutte le proposte. Occhio alla clausola"
18 giugno 2025 08:32
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