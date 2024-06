Proposta folle per Icardi dall’Arabia: “Offerto un ingaggio da 25 milioni di euro netti a stagione”

Mauro Icardi è uno dei nomi che sono stati accostati al nuovo attacco della Fiorentina. L’attaccante argentino ha però chiuso le porte ai viola, dicendo di voler restare almeno un altro anno al Galatasaray. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, l’Al Qadsiah, club che ha appena ottenuto la promozione in Saudi Pro League, ha fatto un’offerta folle per il numero 9 della formazione di Istanbul. Per comprendere meglio le ambizioni del club saudita, nelle scorse settimane ha ufficializzato anche l’arrivo di Nacho Fernandez. Ma a quanto ammonta la maxi proposta per l’ex attaccante dell’Inter e del PSG? Si parla di 20 milioni netti a stagione, arrivando a 25 con i bonus. Si tratta di una cifra stellare e che di certo non ha trovato l’indifferenza di Maurito, che sta riflettendo sulla maxi proposta.

