Corriere dello Sport spaventa la Fiorentina: “Kean ascolterà tutte le proposte. Occhio alla clausola”

L’Al Qadsiah, club saudita dove giocano Aubameyang e Nacho Fernández, sta intensificando i contatti per Moise Kean, pronto a versare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro per strapparlo alla Fiorentina. Il club avrebbe già messo sul tavolo un’offerta da 15 milioni a stagione per il giocatore. Tuttavia, gli agenti di Kean avrebbero chiesto almeno 20 milioni per avviare una trattativa vera e propria, segno che siamo ancora in una fase esplorativa.

La Fiorentina si trova ora in una situazione delicata: se Kean volesse restare, eliminerebbe la clausola in cambio di un adeguamento dell’ingaggio. Ma il giocatore sembra orientato ad ascoltare tutte le proposte, specialmente quelle economicamente vantaggiose. Resta comunque forte il peso di una decisione che influirà anche sul futuro in Nazionale, con il Mondiale all’orizzonte: restare in Europa aumenterebbe le chance di una convocazione.

La concorrenza non manca. Oltre all’Al Qadsiah, anche il Manchester United sta valutando di pagare la clausola, mostrando un interesse più concreto rispetto all’Arsenal. Il club inglese offrirebbe a Kean visibilità in Premier League, un contesto ideale per restare nei radar di Gattuso. Più defilato il Fenerbahce di Mourinho, mentre il Milan ha smentito ogni coinvolgimento. Tutto si deciderà tra l’1 e il 15 luglio, quando la clausola sarà attivabile. Lo scrive il Corriere dello Sport.