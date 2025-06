La Repubblica riporta: “Il Manchester United resta interessato a Kean con il Milan sempre sullo sfondo”

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’attaccante viola Moise Kean ha attirato le attenzioni di diversi club dopo una stagione fantastica tra Fiorentina e Nazionale e da domani partono le famose due settimane in cui chiunque può arrivare e pagare la clausola da 52 milioni per Kean e, se la squadra e la proposta accontentano il giocatore, potrebbe lasciare Firenze, ma ancora tutto tace con i viola che sperano di avere il bomber anche l’anno prossimo.

La Fiorentina si dice tranquilla perché vede un giocatore che non spinge per andarsene e che sta bene a Firenze, quindi attende speranzosa prima di prendere eventuali decisioni future. Per il momento, la squadra che ha spinto di più per lui è l’Al-Qadsiah che gli propone un contratto da 15 milioni, ma il giocatore non vorrebbe accettare. Un altro club interessato è il Manchester United che, da tempo, ha inserito l’attaccante nella lista dei desideri per l’attacco, ma occhio alla pista italiana con il Milan di Allegri che lo vorrebbe.